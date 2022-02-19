Власти Ростовской области вводят режим ЧС на фоне наплыва беженцев из ЛНР и ДНР

Власти Ростовской области приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято в связи с наплывом беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Отмечается, что в настоящее время на территории региона развернуто 143 пункта временного размещения емкостью около 13 тысяч мест. Кроме того, Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам, прибывшим в регион. Ранее президент России Владимир Путин постановил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей.