Американский фигурист Риппон осудил Трусову за срыв на ОИ

Фигурист из Соединенных Штатов Адам Риппон не оценил поведение Александры Трусовой после объявления результатов произвольной программы личного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Трусова показала чистейший прокат во второй программе, она успешно выполнила пять четверных прыжков, однако из-за ошибок в короткой программе смогла завоевать лишь второе место, уступив более четырех баллов другой россиянке Анне Щербаковой.

«Это просто позор. Огромное количество людей смотрели, как девочка рыдает, не хочет идти на церемонию награждения, потому что думает, что должна была стать первой. Ее поведение было столь же плохим, как и ее катание», — заявил Риппон.

После того, как стало понятно, что Александре Трусовой не достанется золотая медаль, у девушки случилась настоящая истерика. Она расплакалась и грубо высказалась в адрес ситуации.