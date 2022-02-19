Число подписчиков Валиевой в Instagram перевалило за миллион человек

Число подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в социальной сети Instagram перевалило за миллион подписчиков.

В начале 2022 года, до победы Валиевой на ЧЕ в Таллине, на аккаунт фигуристки было подписано 172 тысячи человек. В преддверии старта пекинских Игр на 15-летнюю спортсменку подписались 219 тысяч человек. Однако наибольшая активность в Instagram-аккаунте Валиевой пришлась на 6 февраля, когда российские фигуристы завоевали золото в командном турнире.

Напомним, рекордсменом по подписчикам среди российских спортсменов является Хабиб Нурмагомедов, на его аккаунт подписаны 32,8 млн фолловеров.