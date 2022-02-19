Более 31 тысячи человек покинули ЛНР и ДНР с начала эвакуации

Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику с начала эвакуации покинуло свыше 31 тыс. человек.

Жители ЛНР и ДНР направляются в Россию, на границе с которой организовали пункты помощи эвакуированному населению. Граждане будут временно размещены в Ростовской области.

В МЧС ДНР сообщили, что на данный момент число эвакуированных превысило 6,6 тыс. человек. При этом почти 2,5 тыс. из них это дети. Прибывшие располагаются в пансионатах и других объектах, передает телеканал «360».

В Луганской Народной Республике подтвердили, что на территорию России отправилось около 25 тыс. граждан.

Кроме того, 19 февраля РФ начнет принимать поезда с жителями Донбасса. В течение субботы в страну должно прибыть десять составов, в каждом из которых будет по десять вагонов. Общая вместимость составит 900 человек.