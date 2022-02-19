МЧС: более шести с половиной тысяч человек эвакуировали из ДНР

Количество эвакуированного населения Донецкой Народной Республики достигло 6,6 тыс. человек, сообщило местное МЧС.

В ведомстве отметили, что уже завершили развертывание пунктов жизнеобеспечения на КПП Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск. Уточняется, что на пунктах пропуска жителям ДНР оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставляется горячее питание.

«По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — сказано в релизе.

Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область на фоне угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.