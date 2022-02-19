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Запланированное заседание контактной группы ОБСЕ по Донбассу сорвалось

Политика
Запланированное заседание контактной группы ОБСЕ по Донбассу сорвалось

Внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу не состоится. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник.

Недавно спецпредставитель главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в группе объявил о проведении заседания. Оно было запланировано на утро 19 февраля.

Но, по сообщению РИА Новости, встречу отменили. Источник издания утверждает, что переговоры сорвались из-за украинской стороны.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зарегистрировала за сутки 870 случаев нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области их насчитали 222, а в Луганской — 648.

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