Депутат бундестага Рольф Мютцених назвал «переходом границ» призывы посла Украины

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешел границы» в своих требованиях к канцлеру Германии Олафу Шольцу об ультиматуме России. Об этом заявил глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

Украинское правительство, как рассказал политик, знает, что Германия пытается найти решение конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений и нормандского формата. Мютцених назвал поведение Мельника «далеко не полезным».

«При этом, поведение посла Украины в Германии далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — заявил он.

Глава СДПГ также сдержанно оценил вариант отправки дополнительных военных сил Германии на восток Европы. Конфликт должен быть решен дипломатически, подчеркнул он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник 17 февраля заявил, что Киев хочет, чтобы Берлин организовал саммит в «нормандском формате» в ближайшее время. По его словам, Киев ожидает от канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшие недели.