МЧС предупредил петербуржцев об ухудшении погодных условий 19 февраля

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 19 февраля. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителей города предупредили о налипании снега с 11–14 часов дня. По этой причине автомобилистам рекомендуется быть осторожнее на дорогах, а пешеходам — на тротуарах. Температура днем будет держаться уровне +1 градус.

Нынешняя зима стала настоящим испытанием для петербуржцев. Снежные метели сменялись оттепелью, что весьма затрудняло жизнь горожан, поскольку коммунальные службы пренебрегали своими обязанностями по уборке снега и наледи. При этом администрация губернатора Александра Беглова также предпочитала оставаться безучастной, пока жители Северной столицы страдали на улицах.