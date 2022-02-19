Посол Антонов предложил авторам вбросов об эвакуации граждан ДНР поехать в Донбасс

Авторы вбросов из США об эвакуации граждан Донецкой и Луганской народных республик должны лично съездить в Донбасс. Соответствующее заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Недавно официальный представитель Государственного департамента во время беседы с РИА Новости сообщил, что Вашингтон воспринимает сообщения об эвакуации и взрывах на территории Донбасса в качестве предлога для старта миссии «под чужим флагом» в отношении Украины.

Антонов подчеркнул, что особое недоумение вызывает новый вброс из США об эвакуации жителей ЛНР и ДНР. По мнению посла, готовность России принять у себя мирных граждан Донбасса, которые боятся за собственную жизнь, Вашингтон воспринимает это как часть пропаганды, направленной на оправдание якобы «неминуемого нападения» на Киев.