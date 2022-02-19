Экс-аналитик ЦРУ Макговерн потребовал от НАТО нерасширения на восток

После найденного в архивах документа Соединенные Штаты должны признать обещание НАТО не расширяться на восток. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

В британских архивах был обнаружен документ 1991 года, в котором страны-участники Североатлантического альянса сочли продвижение в сторону СССР неприемлемым. Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления в интервью для РИА Новости поделился своим мнением об этой новости.

«Если спросите меня, то никаких дополнительных доказательств не требуется. Если госсекретарь Энтони Блинкен не говорит правды по поводу известных, задокументированных фактов, ему ни в чем нельзя доверять», — заявил Макговерн.

Ранее стало известно, что возможное принятие Украины в НАТО станет реальной угрозой для некоторых стран. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России.