Пуски баллистических и крылатых ракет выполнят в ходе учений под руководством Путина

Учения сил стратегического сдерживания, в рамках которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдут в субботу под руководством президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны.

Путин будет наблюдать за пусками летательных аппаратов из ситуационного центра, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов РФ.

«19 февраля 2022 года под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее издание «Царьград» сообщил о словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о военных учениях РФ. Они, по его словам, не должны вызывать никаких опасений у других стран.