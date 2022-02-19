Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе заседания Совета Безопасности ООН обвинил ЛНР и ДНР в обстреле детского сада в станице Луганская, а Россию – в подготовке «вторжения» на Украину, солгал на глазах всего мира.

Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя выступление главы Госдепартамента США.

При этом, как отметил политолог, организаторы провокации в станице Луганская – на подконтрольной Киеву территории Донбасса – подвели Блинкена, некачественно изобразив повреждения в детском саду, который якобы подвергся артиллерийскому обстрелу.

«Обратите внимание, что на фото после якобы "мощного артиллерийского удара снаряда" в стену, окна рядом все в целостности и сохранности. А это невозможно по физическим законам из-за ударной волны. Видимо, просто ломиками сделали дырку», — отмечает Марков.

По его словам, этот пример ярко указывает на то, поспешно киевские власти подготовили эту провокацию с «подвергшемся обстрелу детским садом», делая это, скорее всего по приказу из США.

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«Вот уж подставились так подставились… Блинкен здесь в роли Колина Пауэлла, который с пробиркой в руках лгал про оружие массового поражения в Ираке и вошел в историю с позором с той пробиркой. Потом в мемуарах плакался, что разведка его подставила, а он очень не хотел идти с той пробиркой», — напомнил политолог.

Напомним, накануне вечером руководство Луганской и Донецкой народных республик в связи с резко обострившейся обстановкой в зоне вооруженного конфликта объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

При этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что ситуация в регионе резко обострилась, и дело идет к полномасштабной воне.