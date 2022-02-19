Правозащитница Анна Жаколо в беседе с главой российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мирой Тэрада рассказала о нарушениях в работе с социальных служб Франции

Правоохранители систематически нарушают базовые права детей. Французская правозащитница рассказала, что ей самой пришлось столкнуться с этим: она пережила тяжелый развод с мужем, который долго не давал ни ей, ни детям спокойной жизни. Французское государство при этом никак не помогало женщине.

Жаколо вспомнила, что многие правила ведения расследования были нарушены. Документы и доказательства все время терялись. Правозащитница также указала, что французская полиция манипулировала расследованием. Так, они обвинили женщину в том, что она якобы настраивала дочь против отца. Жандармерия в итоге закрыла расследование.

«Затем я узнала, что они не провели расследование должным образом, они не сделали даже то, что обычно делают при расследовании преследований на рабочем месте и т. д. Было множество доказательств того, что дочь говорит правду. Даже судья удивилась тому, что расследование закрыли», — поделилась Жаколо.

Ранее правозащитники российского ФБР добились расследования дела по факту применения французскими правоохранителями насилия в отношении осужденной в стране Боднарчук. Она отбывает наказание в тюрьме города По.