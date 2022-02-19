Взрывы, которые произошли на территории Луганской Народной Республики, являются диверсией. Об этом рассказала генеральный директор «Луганскгаз» Татьяна Богородько.

В своем заявлении она подчеркнула, что сотрудники предприятия осмотрели место повреждения и пришли к выводу, что инцидент не был случайностью. Взрывы являются результатом диверсии со стороны Украины, уточнили специалисты.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, и он явно действует за счет западной поддержки. Сам глава государства вряд ли бы решился начать вооруженный конфликт в центре Европы. Его слова приводит телеканал «360».