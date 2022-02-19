Макрон планирует телефонные переговоры с президентами России и Украины

Елисейский дворец анонсировал проведение телефонных переговоров президента Эммануэля Макрона с лидерами России и Украины. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Французский президент Макрон планирует 19 февраля провести разговор с Владимиром Зеленским, а 20 февраля с Владимиром Путиным. В Москве 7 февраля уже прошли переговоры французского лидера с президентом России. Они длились пять часов. Макрон утверждает, что в ходе беседы взял со своего собеседника обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обнародовал разговор Путина и Макрона о ЛНР и ДНР, чтобы исключить недопонимание по вопросу признания ЛДНР, передает телеканал «360». Из разговора стало понятно, что законопроекта о признании ЛДНР не существует. Есть только инициатива партии КПРФ. Владимир Путин не говорил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что идея признания ЛНР и ДНР не будет принята во внимание.