Телеканал «Первый Севастопольский» пообщался с экс-депутатом Верховной рады Украины Олегом Царевым и узнал, как тот стал кандидатом в главы «пророссийского марионеточного правительства» по версии британской газеты Financial Times.

Напомним, несколько дней назад издание Financial Times, ссылаясь на информацию ЦРУ (Центрального разведывательного управления США), сообщило, что Кремль якобы собирается устроить на Украине государственный переворот и рассматривает возможность поставить в главе нового «пророссийского марионеточного правительства» бывшего народного депутата и экс-кандидата в президенты Украины Олега Царева.

Сам Олег Царев, который последние годы живет и работает в Крыму, рассказал телеканалу «Первый Севастопольский», что несколько дней назад дал британскому изданию короткое интервью по телефону, однако после выхода газеты в печать, он с большим изумлением узнал, что, по данным американских спецслужб, он, оказывается, является «фаворитом Москвы».

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам Царева, в тот день, когда он общался с британскими журналистами, у него пропала собака и он был занят ее поисками, поэтому интервью Financial Times вышло коротким.

Экс-депутат рассказал журналистам, что больше не работает в политике и не появляется на федеральных телеканалах, но не стал уточнять причину этих перемен. Однако британские журналисты полностью передернули и извратили это короткое сообщение, отмечает Царев.

«Это точно нельзя объяснить переводом с русского языка на английский. Там было именно смысловое передергивание», — уточнил он.

Также экс-депутат рассказал о своем более раннем опыте общения с западными журналистами, и отметил, что до сих пор иностранные СМИ корректно передавали его слова.

В частности, статьи о нем ранее уже публиковали и британская газета Financial Times, и американская – The Washington Post, напомнил Царев. И там всегда все было очень корректно, в отличие от украинских СМИ.

Например, рассказал экс-депутат, один из украинских телеканалов, приезжавших брать у него интервью, пообещал дать в эфире его прямую речь. Но в итоге, дали в эфир только картинку, а все заявления переозвучили закадровым голосом, полностью исказив их смысл. Поэтому больше украинским журналистам Царев интервью не дает. А теперь, по его словам, он будет думать о том, как общаться с иностранными журналистами.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Напомним, ранее материал Financial Times об Олеге Цареве прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала бездоказательными и смехотворными спекуляции британских журналистов о якобы имеющихся у Москвы планах устроить на Украине госпереворот. Эти сообщения, добавила Захарова, схожи с мифами о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину.