Поклонская заявила о недоверии к медиакампании о «российском вторжении» на Украину

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не верит в возможность начала военных действий между Россией и Украиной.

Бывший депутат Госдумы сообщила беседе с ТАСС, что вокруг военного конфликта намеренно нагнетается паника. По ее мнению, никаких военных действий не будет ни со стороны России, ни со стороны Украины.

«Это паническая информационная история, это очень негативный фактор», — заявила она.

Полонская подчеркнула, что не поддерживает данную медиакомпанию. Она отметила, что такие панические информационные моменты пройдут нескоро.

«И уверена, что ни одна из сторон нападать на другую не собирается. И не будет. Все в рамках деловых переговоров и всего остального», — заключила она.

Ранее Поклонская предрекла скорый перелом в отношениях с Украиной. Об этом информирует «Царьград».