Министерства иностранных дел Германии и Франции осудили использование тяжелого оружия и обстрелы жилых районов около контактной линии на территории Донбасса. Об этом сказано в совместном заявлении глав МИД Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана.

Нарушения режима прекращения огня около контактной линии, которые участились в течение последнего времени, вызывают большую озабоченность, сказано в заявлении. МИД Германии и Франции осуждают использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы жилых районов в явное нарушение минских договоренностей.

Представители ДНР и ЛНР сообщили в четверг, 17 февраля, что ВС Украины начали стрелять по их позициям. Киев при этом использует минометы и артиллерию, игнорируя минские договоренности.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сказал, что Донбасс в течение ближайшего будущего могут покинуть сотни тысяч граждан, однако все мужчины призывного возраста останутся, передает телеканал «Царьград».