Байден: США ожидают попытки атаки на Украину в предстоящие дни

США не отправят свои войска на Украину в случае эскалации конфликта, однако будут защищать территорию НАТО вместе с союзниками, заявил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома считает, что в Донбассе пытаются спровоцировать украинскую сторону. Вину за нарушение режима прекращения огня он возложил на Донецкую и Луганскую народные республики.

По словам Байдена, доказательств подготовки украинской атаки в регионе нет. Однако США считают, что в предстоящие дни Украину якобы попытается атаковать Россия, заявил американский лидер.

По его словам, Запад готов к введению новых санкций в отношении Кремля. Тем не менее, дверь для дипломатии открыта, уточнил Байден. Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин уже принял решение о дальнейших шагах по Украине.

Ранее в Белом доме перечислили санкции, которые США готовы ввести в отношении РФ в случае эскалации в Донбассе, сообщает «Царьград». Вашингтон, в частности, пригрозил лишить Россию доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям.