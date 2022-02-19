Главы МИД США и России проведут встречу 23 февраля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял предложение главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова провести переговоры 23 февраля.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят ряд вопросов в случае, если обстановка в Украине не обострится. Об этом заявили в Белом доме.

Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе накалилась. Глава ДНР Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей в Ростовскую область. Вооруженные силы Украины проводят обстрелы территорий самопровозглашенных республик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва проверяет информацию о вербовке наемников на Балканах. Военнослужащих могут отправить на восток Украины, чтобы выбить Об этом сообщает телеканал «Царьград».