Spiegel: западные страны в 1991 году признали недопустимость расширения НАТО на восток

Документ 1991 года, информирующий о признании Западом неприемлемости расширения НАТО на восток, появился в Национальном архиве Великобритании. Об этом сообщает издание Spiegel.

Данный документ ранее находился под грифом «секретно». Его нашел профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. Документ проливает свет на встречу представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшуюся в Бонне 6 марта 1991 года. Тогда стоял вопрос безопасности Польши. Было решено, что членство стран Восточной Европы в Североатлантическом альянсе «неприемлемо».

Представитель ФРГ Юрген Хробог заявил, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы, имея в виду реку Одер. По его словам, такого же мнения придерживались бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль и глава МИД Ганс-Дитрих Геншер. Представитель США Раймонд Зейт поддержал эту позицию.

«НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально», — приводит слова Зейта издание.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отверг требования России об отказе от расширения.