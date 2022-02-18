Тутберидзе пришла в недоумение после оценки ее работы главой МОК

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что находится в недоумении от оценки ее работы главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Слова Тутберидзе доступны в комментарии к публикации фигуриста Александра Жулина в социальной сети Instagram. Спортсмен распространил открытое письмо к главе МОК. По словам фигуриста, его крайне удивила реакция Баха на поведение Тутберидзе после произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой. Жулин подчеркнул, что наставник воспитала шесть медалистов и четырех чемпионок Олимпиады с 2014 года. По его словам, она знает, что и как говорить своим подопечным.

Бах 18 февраля осудил тренера за холодную реакцию на прокат Валиевой во время личного соревнования на Олимпийских играх. Тутберидзе заявила, что все еще находится в недоумении от оценки такой работы. Российский наставник также поблагодарила Жулина за слова поддержки.

Российская конькобежка Светлана Журова ранее заявила, что поведение Тутберидзе после произвольной программы Валиевой было профессиональным. Материал об этом опубликовал телеканал «360».