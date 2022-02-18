Валиева обрадовалась, что из-за нее не отменят церемонию награждения

Фигуристка Камила Валиева после взятого четвертого места в произвольной программе обрадовалась, что из-за нее не будет отменена церемония награждения.

После проката произвольной программы на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева расплакалась. Она поняла, что не попадет в тройку лидеров и обратилась к своему тренеру Этери Тутберидзе, поняв, что призеров теперь вовремя наградят медалями. Об этом написал RT.

«Зато теперь церемонию не отменят», — сказала Камила.

Этери Тутберидзе после выступления фигуристки встретила подопечную замечанием о том, что та перестала «бороться» и «отпустила» ситуацию. Во время произвольной программы Камила допустила несколько ошибок. В последнее время девушка находилась под сильным эмоциональным давлением из-за допинг-скандала.

Ранее Спортивный арбитражный суд после долгих разбирательств допустил 15-летнюю фигуристку к личным соревнованиям с условием, что после их окончания расследование по допинг-скандалу продолжится и церемония награждения будет отложена. Валиева в итоге заняла лишь четвертое место. Первое место завоевала Анна Щербакова, а серебро выиграла Александра Трусова.