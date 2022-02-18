Глава ДНР: речи об эвакуации мужчин пока не идет

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что мужчины на фоне обострения ситуации в ДНР не будут эвакуироваться.

Он подчеркнул, что это делается для обеспечивания безопасности как можно большего числа людей. Уезжают из республики в основном женщины и дети, уточнил он.

Глава ДНР с сожалением отметил, что ситуация в Донбассе критическая, все движется к войне. По его словам, полномасштабное наступление Украины на ДНР может начаться в любой момент.

Ранее Пушилин заявил, что украинские войска готовы к наступлению в Донбассе. Главы ЛДНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию. По данным Народной милиции ДНР, Украина в этот день пыталась провести три попытки диверсии. В Донецке накануне произошел взрыв, в городе включили сирену.