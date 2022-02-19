Сатановский напомнил постпреду США при ООН, когда и куда Россия вторгалась в Европе

Формально говоря, Россия действительно за последние двести лет несколько раз вторгалась в Европу и свергала там законных правителей, при чем делала это не только в Восточной Европе, но и в Западной, где в 1814 году был взят Париж, а в 1945 – Берлин.

Об этом в своем Telegram-канале напоминает российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, о том, что Россия ранее уже вторгалась в восточноевропейские страны.

«Мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила дипломат в интервью CNN, не уточнив, какие именно страны она имеет в виду.

При этом Томас-Гринфилд отметила, что, если «вторжения» России, о котором предупреждают США, так и не произойдет, это будет свидетельствовать о том, что дипломатические усилия Вашингтона увенчались успехом.

Global Look Press / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Как заявил по этому поводу Евгений Сатановский, подобные заявления представителя Вашингтона, видимо делаются для того, чтобы подготовить восточноевропейские государства – бывших членов Организации Варшавского Договора – к тому, что, несмотря на их нынешнее членство в НАТО, Альянс за них воевать не будет.

Эти страны в свое время были приняты в НАТО для того, чтобы Запад мог использовать их армии, население и территории в качестве расходного материала против России. А также для того, чтобы освоить рынки этих стран и заодно прикончить там промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру и энергетику.

«Но защищать, рискуя ядерной войной с Москвой, в ходе которой малой кровью ни Соединенные Штаты, ни Германия, Великобритания, ни Франция не обойдутся?! Нашли идиотов! Нам (России) она дорого обойдется, но их-то просто не будет, и они это знают», — подчеркивает Сатановский.

При этом эксперт отмечает, что Москва все это понимает, и поэтому предложила НАТО отодвинуться от границ РФ обратно на рубежи 1997 года, убрать из Восточной Европы свои военные базы и инфраструктуру, и оставить ее нейтральной зоной, которую Запад не сможет использовать как плацдарм для удара по Москве и Петербургу.

Федеральное агентство новостей /

«И ведь до помянутого 1997 года так уже было — и ничего, особо это никого не волновало, в том числе в странах, о которых идет речь, — напоминает политолог. — Однако, на дворе-то 2021-й. И США не те люди командуют, и в Европе они другие, и восточноевропейцев перенастраивали-перенастраивали и наконец перенастроили на тот идиотский манер, который им теперь присущ».

Поэтому теперь американцы, чтобы не отматывать назад все, что они перенастроили под себя в Восточной Европе, могут в качестве альтернативы «окончательно отморозиться», уйти в несознанку и пойти ва-банк, рискуя тем, что Восточная Европа превратится в ядерное пепелище.

Но, как вариант, США также могут сдать в переговорах назад, объясняя это тем, что они заботятся о жителях Восточной Европы, по которым якобы может ударить Россия. Тем более, что американский постпред при ООН как раз и заявила, что Россия только этим всю свою историю и занимается.

«Ну, люди примитивные, малообразованные, истории не знают, да и неинтересна им эта история. Какие-то туземцы в каких-то мелких европейских государствах… Им и так сойдет, — отмечает Сатановский. — Причем формально говоря, мы в Восточную Европу действительно вторгались, причем только за последние пару столетий несколько раз. Да и не только в Восточную. Наши войска и в Западной Европе себя чувствовали, как дома».

wikipedia.org / Адольф Иосифович Шарлемань / Public Domain

Так в свое время в Италии и Швейцарии воевал российский генералиссимус Александр Суворов. Затем Отечественная война 1812 года закончилась тем, что русские войска заняли всю Европу вплоть до Франции и вошли в Париж, и там силовым путем свергли законного правителя Французской империи – Наполеона Бонапарта.

Так же в 1945-м году советские войска поступили с Адольфом Гитлером.

«Разбили войска Третьего рейха и всех его союзников, заняли их территорию, причем именно наша армия взяла Берлин и Вену, Будапешт и Варшаву, Прагу и Бухарест… Опять же, фюрер тоже был легитимным, законно избранным демократическим путем лидером Германии, — подчеркивает Сатановский. — Так ведь снесли его режим! И пришлось ему покончить жизнь самоубийством…».

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Поэтому, заключает эксперт, если смотреть на роль Москвы в восточноевропейской истории с этой точки зрения, то действительно получается, что Россия неоднократно туда вторгалась. И этот факт вызывает большое сожаление у американцев.