Глава МОК Томас Бах признал зимнюю Олимпиаду в Пекине успешной

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что 24-е зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с большим успехом.

Олимпиада в Китае проходит при больших ограничениях. Спортсменам запрещено покидать олимпийскую деревню и свободно передвигаться по Пекину. Однако, несмотря на все проблемы, организация зимней Олимпиады была на высоком уровне. Об этом Томас Бах заявил на пресс-конференции, которая прошла 18 февраля.

«Игры подходят к концу, и мы уже можем признать их проведение успешным. Спортсмены более чем счастливы, невероятно довольны аренами, деревней, сервисом и безопасностью в нашем «пузыре», организованном в условиях распространения коронавируса, — заявил глава МОК.

Ранее сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира. Подопечные Алексея Жамнова в рамках 1/2 финала переиграли команду Швеции в серии послематчевых бросков со счетом 2:1. В финале россияне встретятся с Финляндией.