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Пригожин прокомментировал изданию Sputnik вывод французских военных из Африки

Общество
Пригожин прокомментировал изданию Sputnik вывод французских военных из Африки

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявления Эммануэля Макрона о выходе французских войск из Мали, а также нелестные отзывы президента Франции о якобы работающих в Африке россиянах из «ЧВК Вагнера».

Пригожин категорично ответил на запрос издания Sputnik France. Он в очередной раз подчеркнул, что никакой «ЧВК Вагнера» не существует, и все заявления об этой организации похожи на сказку.

«Это легенда о Робин Гуде. Любое добро в мире связывают с русскими, а любых русских с «ЧВК Вагнера"», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

В ответ на заявления Макрона о Мали предприниматель отметил, что после того, как французы перестали «бороться с терроризмом», ситуация в стране удивительным образом улучшилась.

«Как пишут местные СМИ, террористы массово бегут из районов Севара, Каро, Алатона. Бегут они в ужасе, с криком: «Эти люди хорошо стреляют!». Прямо как в легенде про Робин Гуда», — ответил Пригожин.

Российский предприниматель выразил уважение главе Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александру Иванову, который намерен подать в суд на Макрона. Пригожин отметил, что народ каждый месяц благодарит российских инструкторов, которые защитили ЦАР от террористов.

«Я полностью солидарен с господином Ивановым, который подает в суд на Макрона, человека, не отвечающего за свои слова, заявившего о преступлениях в отношениях гражданского населения ЦАР, совершенного российскими инструкторами. Никто ни одного преступления не совершал, нет ни одного свидетельства кроме фейков и провокаций», — заявил он.

Не только Франция, но и США, и многие страны ЕС совершают ужасные преступления, спонсируя террористов по всему миру. Бизнесмен отметил, что врагами народов ЦАР, Мали и Ливии является не французский народ, а такие политики как Макрон, которые разбрасываются обвинениями вместо того, чтобы признавать собственные ошибки.

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