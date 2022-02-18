МОК приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних в ОИ

Международного олимпийского комитета (МОК) решит вопрос участия несовершеннолетних спортсменов на Олимпийских играх. Об этом заявил президент организации Томас Бах.

Он предупредил, что к решению данного вопроса будут привлечены не только федерации различных видов спорта, но и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», — цитирует президента МОК ТАСС.

Тема участия несовершеннолетних спортсменов на Олимпийских играх была затронула после инцидента с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Ее допинг-проба, вскрытая после завершения командных соревнований на ОИ-2022, показала сомнительный результат.