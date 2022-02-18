Жулин поддержал Валиеву и Тутберидзе в открытом письме главе МОК Баху

Российский тренер Александр Жулин поддержал фигуристку Камилу Валиеву и ее наставницу Этери Тутберидзе в открытом письме к президенту МОК Томасу Баху.

Александр Жулин считает, что глава МОК Бах не должен был высказывать свое мнение об отношениях заслуженного тренера РФ Тутберидзе с фигуристкой Валиевой во время пресс-конференции в Пекине. Об этом наставник Виктории Синициной и Никиты Кацалапова написал в открытом письме к президенту комитета, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

«Вы, пожалуйста, проанализируйте Вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины Вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не Вам учить выдающегося тренера манерам», — отметил Жулин.

После проката произвольной программы на ОИ-2022 Тутберидзе эмоционально пообщалась со своей воспитанницей. Валиева, оказавшаяся в центре допинг-скандала на пекинской Олимпиаде, не смогла сдержать слез. Бах, в свою очередь, заявил, что его поразило холодное отношение тренерского штаба к фигуристке.