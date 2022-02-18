Политолог Рар указал на желание США приструнить ФРГ через «Северный поток — 2»

Противостояние с Россией является не единственной причиной для давления на «Северный поток — 2» для США, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, американцы пытаются одним выстрелом убить нескольких зайцев. Противодействие энергетическому проекту «Северный поток — 2» также является наказанием непосредственно для самой Германии, несмотря на мнимое партнерство Берлина и Вашингтона.

На текущий момент повод с газовой зависимостью уже практически изжил себя, поэтому в Белом доме будут пытаться использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы не дать ввести газопровод в эксплуатацию. Вашингтон не только хочет разорвать экономические связи Германии и России, но и напомнить Берлину, кто тут главный.

«Чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме», — неожиданно заявил он.

Ранее стало известно, что первые лица Германии заявили о намерении заблокировать «Северный поток — 2» в случае реального «вторжения» российских войск на территорию соседней Украины. В Кремле же неоднократно отмечали, что никаких подобных планов у Москвы нет. Несмотря на это, проект все равно сталкивается со сложностями в рамках процесса сертификации.