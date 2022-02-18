Бербок назвала Россию «реальной угрозой» для Украины и западных стран

Напряженность в Европе, которая сейчас существует, появилась не из-за ситуации вокруг Украины, а из-за действий РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Эскалация войск с российской стороны является угрозой не только для Украины, но и для всех нас, заявила Бербок во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности

«В этой связи этот кризис – это не кризис вокруг Украины, он является кризисом вокруг России», – подчеркнула Бербок.

Также по ее словам, частью «стратегических планов России» являются попытки сместить внимание ЕС от решения других глобальных проблем. В последнее время страны Запада и Украина выступают с заявлениями о том, что Москва готовит «нападение» на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация недостоверная и лишь безосновательно нагнетает ситуацию. Он отметил, что Россия не является для какой-либо страны угрозой.