Лидеры государств один за другим приезжают в Москву на переговоры с российским руководством для того, чтобы лично убедится, что Кремль не шутит, а его предложения по безопасности имеют отношение ко всем странам мира.

Такое мнение в разговоре с информагентством «Народные Новости» высказал политолог Евгений Сатановский, комментируя то, как высокопоставленные иностранные политики в последние недели устремились в Москву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным или главой МИД России Сергеем Лавровым.

Менее чем за две последние недели в Москве побывали французский президент Эммануэль Макрон, глава британского МИД Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Кроме того, российский президент Владимир Путин 4 февраля, посетив открытие Зимней Олимпиады в Пекине, провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. А также в Кремле прошла встреча президента РФ с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

На следующей неделе по инициативе США пройдут переговоры главы Госдепартамента Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Таким насыщенным графиком международных переговоров Москва демонстрирует свою открытость и готовность к диалогу, и при этом пытается урегулировать ряд вопросов дипломатическим путем, заявил по этому поводу Евгений Сатановский. Российская сторона тщательно доносит до иностранных «партнеров» свою позицию.

«Россия выполняет те необходимые телодвижения, которые нужно выполнить, исходя из «правил игры» перед всеми остальными. (…) РФ перед тем, как применить неконвенциональные меры воздействия на соседа, объясняет ему со всей тщательностью на доступном его пониманию языке, что нужно, что будет. А дальше это — их проблема», — добавил политолог.

kremlin.ru / Администрация президента России

А своеобразная очередь из глав государств, которые потянулись в Кремль в последнее время, по словам эксперта, объясняется очень просто – все они едут в Москву, чтобы лично убедиться в серьезности намерений российского руководства и в том, что предложения России по гарантиям безопасности касаются всех в мире.

«Жить хотят (…). Именно потому, что они видят, что российское руководство ведет себя весьма серьезно, они в очереди и стоят. И речь далеко не только о европейцах: Бразилия и Аргентина — точно не Европа. Все истерические попытки предотвратить взаимодействие с нами той или иной крупной страны не заканчиваются ничем. Путин в Индию съездил? Съездил. В Китай съездил? Съездил. Аргентинец, бразилец и европейцы сами приехали — то француз, то немец, то англичане. Я уже даже не говорю о более мелких странах», — заключил Сатановский.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в преддверии визита президента Бразилии в Москву стало известно о беспрецедентном давлении, которое Госдеп США оказал на бразильский МИД, стремясь сорвать встречу Жаира Болсонару с Владимиром Путиным и создать в мире впечатление «изоляции» России.

Однако бразильский лидер не только не поддался давлению и приехал в Москву, но и заявил журналистам, что этот визит является сигналом всему миру о том, что российско-бразильские отношения имеют прекрасные перспективы.