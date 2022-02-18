Плющев назвал «жесткий характер» преимуществом сборной России в матче ОИ со Швецией

Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев высказался об игре сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по хоккею стала вторым финалистом 24-й зимней Олимпиады. Подопечные Алексея Жамнова в серии буллитов обыграли шведов и теперь поборются за золото ОИ-2022 с Финляндией. Финальный матч мужского хоккейного турнира в рамках ОИ-2022 пройдет в Пекине 20 февраля. Игра начнется в 7:10 по московскому времени. Сборная России является действующим победителем мужского хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.

Ранее тренер Владимир Плющев в разговоре с журналистами телеканала «360» назвал «сильный характер» преимуществом команды Алексея Жамнова в матче против Швеции. При этом бывший наставник российской сборной оценил шансы соперников на победу как равные.