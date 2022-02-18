Медиагруппа «Патриот» и «Перспекива-ру» объявили о начале сотрудничества

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал нового информационного партнера — сетевое издание «Перспекива-ру», которое освещает события Южного региона России и всего мира.

Глава «Патриота» в своем сообщении, посвященном началу сотрудничества с новым изданием, отметил, что география петербургской Медиагруппы постоянно расширяется, и сейчас она активно работает в южной части России.

«Все больше региональных СМИ становятся нашими партнерами, и это очень способствует поддержанию высокого уровня журналистики в стране и обеспечению позитивного информационного пространства, направленного на развитие нашей страны», — сказал Николай Столярчук.

В свою очередь главный редактор «Перспекивы-ру» Сергей Иванов рассказал, что свои задачи коллектив издания видит в предоставлении читателям достоверной информации и освещении событий, которые происходят здесь и сейчас, а также в знакомстве своей аудитории с малоизвестными легендарными событиями истории России.

«Мы публикуем новости, оказывающие влияние на экономику, политику, социальную сферу жизни. Освещаем забытые или ранее скрываемые страницы истории, новые достижения в технологиях и развитии общества», — приводит слова Иванова сайт Медиагруппы «Патриот».

Стоит отметить, что сетевое издание «Перспектива–ру» создано в 2020 году командой единомышленников с целью освещения важных и значимых событий, происходящих в Южном регионе России, в стране в целом и мире.