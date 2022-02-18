Зрители канала «Украина 24» снова в нецензурной форме обратились к его владельцу Ахметову

Украинского бизнесмена и владельца канала «Украина 24» Рината Ахметова оскорбил случайный прохожий. Мужчина выкрикнул хамские слова в адрес олигарха в прямом эфире его же телеканала.

Случайный прохожий, который оказался в месте съемки прямого эфира канала «Украина 24», высмеял украинского предпринимателя, усомнившись в его сексуальной ориентации.

«Ахметов — *****», – прокричал мужчина.

Нечто похожее произошло в апреле прошлого года, когда в утреннем эфире программы журналистка проводила опрос местных жителей на улице Киева. Во время исследования девушка остановила мужчину на велосипеде, задав вопрос, почему он выбрал именно такое средство передвижения.

«Доброго дня. Ну потому что Ахметов — петух», – заявил житель Киева.

Ранее сообщалось, что на фоне поступающих заявлений от западных журналистов о «российском вторжении» на Украину бизнесмены страны в быстром темпе покинули ее территории.

После чего глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что такие бизнесмены вынесли себе приговор и призвал их возвратиться в страну в течение суток. После этого Ахметов заявил о своем желании вернуться в Мариуполь.