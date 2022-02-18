Специалисты NHS рекомендовали есть цельнозерновые продукты для укрепления здоровья

Употребление цельнозерновых продуктов, содержащих в себе повышенное количество клетчатки, оказывает положительное влияние на здоровье. Об этом заявили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Сотрудники службы отмечают, что клетчатка имеет важное значение для укрепления организма. Они также рекомендуют добавить в рацион питания хотя бы один крахмалистый продукт. К их числу относятся картофель, необработанный рис, цельнозерновые макаронные изделия, а также различные крупы. Особое внимание специалисты NHS советуют уделять объемам употребляемого сахара. Отмечается, что он может добавляться в смузи, мед, сиропы, а также различные напитки.

Наконец, не менее важным является прием завтрака. По словам экспертов, прием пищи по утрам помогает наладить питание и обеспечить организм необходимыми ему витаминами. На завтрак врачи рекомендуют есть продукты с клетчаткой.