Захарова назвала происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева

Украина занимается преднамеренным уничтожением жителей Донбасса. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат выступила с таким заявлением в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ. Захарова назвала происходящее геноцидом.

Известно, что власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об эвакуации жителей в Россию. ЛДНР отвергли предложения Украины о проведении внеочередного заседания контактной группы, рассказали в МИД регионов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об эвакуации жителей из республик Донбасса. По его словам, он не располагает данными о происходящем.