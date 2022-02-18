Публицист Вассерман заявил о серьезной опасности для США из-за экономии на электростанциях

Очередной «Чернобыль» может случиться в США из-за стремлений американцев экономить на качестве оборудования. Об этом заявил депутат Госдумы и политический консультант Анатолий Вассерман.

Серьезная трагедия может произойти в США из-за их желания сэкономить и установить некачественное оборудование на атомные электростанции. Об этом в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил Вассермана. Ранее прессе стало известно, что Соединенные Штаты Америки используют контрафактные детали на производстве.

«Думаю, если речи об угрозе не идет, тогда, наверное, эти контрафактные компоненты нужно просто провести по процедуре сертификации. Если же качество этой продукции ниже штатного, тогда речь действительно идет о серьезнейшей опасности. Необходимо как можно быстрее разобраться, заменить неподходящие компоненты на штатные. С каким из двух случаев мы имеем дело, я сказать не берусь», — сказал публицист.

Вассерман подчеркнул, что такая экономия на оборудовании может привести к серьезным последствиям, вплоть до трагических ситуаций. Публицист также отметил, что в США экономят еще и на военной отрасли. По его словам, они используют в боевой технике микросхемы, завезенные с Китая.