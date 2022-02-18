Востоковед Сатановский назвал абсурдным обращение Байдена к россиянам

Слова лидера США Джо Байдена о вынужденном введении санкций, если Россия «нападет» на Украину, из-за этого могут пострадать и обычные американцы, заявил ученый и востоковед Евгений Сатановский.

Глава Соединенных Штатов обратился к гражданам Российской Федерации, уточнив, что американцы не считают их врагами. По мнению Сатановского, обращение Байдена к россиянам является абсурдным. Таким образом востоковед предложил юмористу Гарику Харламову в роли экс-лидера США Дональда Трампа иронично ответить на обращение Байдена к россиянам, передает ИА SM-News.

«После выступления Байдена провел опрос у себя в соцсетях. 54% считают, что на обращение американского лидера к россиянам должны ответить отечественные юмористы. К примеру, Гарик Харламов. У него есть миниатюра, где он перевоплощается в Дональда Трампа. Пусть в этом образе с Байденом и говорит», — подчеркнул Сатановский.

Помимо этого, ученый уверен, что подобные сигналы американской стороны и западного мира в целом не стоит недооценивать.

«Мы слишком много внимания уделяем стратегически важным вещам, но если этого не делать, то России просто не будет, а все остальное превратиться лишь в остроумие на лестнице», — заключил Сатановский.

Ранее американские власти осудили принятие президентом Бразилии Жаиром Болсонару декларации солидарности с Россией во время визита в Москву на фоне напряженности на Украине. Об этом сообщил Государственный департамент США.