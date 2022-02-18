Ищенко рассказал, как одно слово Путина о Донбассе заставило Шольца занервничать

Российский президент Владимир Путин во время прошедшей в Москве встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем всего одним словом заставил гостя переживать за Берлин.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отметив, что на пресс-конференции по итогам встречи Владимира Путина и Олафа Шольца, российский президент впервые употребил слово «геноцид» по отношению к событиям в Донбассе. И то, какое беспокойство это вызвало у канцлера ФРГ, было видно невооруженным глазом.

Как отмечает политолог, Шольц отлично понимает, что обвинение в геноциде в международном праве означает, что у соседнего государства появляется право принять меры для его предотвращения в том объеме, какой сочтет нужным это государство.

Сам Запад в свое время использовал обвинения в геноциде для того, чтобы применять силовые решения в обход санкций ООН.

«В рамках этой концепции США действовали в Югославии, в Ираке, кстати, и в Сирии. Как вы знаете, в международном праве важен прецедент. Если вы так действуете, то и другие так могут, если уже достаточно сильны для этого. Они понимают, что Россия уже достаточно сильна, чтобы действовать в соответствии с их прецедентами. И они поняли, что ничего не могут сделать – только возмущаться», — объяснил Ищенко.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Словами о геноциде Владимир Путин намекнул коллективному Западу на тот прием, которым ранее американцы оправдывали свои военные авантюры, совершавшиеся без санкций ООН. И Шольц, по ироничному заявлению политолога, понял, что эвакуированное из Киева во Львов американское посольство дальше может быть перенесено в Берлин.

Услышав о геноциде, Шольц очень забеспокоился именно потому, что понял, что речь идет уже не только о Донбассе.

«Если есть геноцид, то есть не только пострадавшие, но и виновные, которые должны быть наказаны. В таком случае обязанность каждого государства – искать их, доставать, хватать и судить везде, где оно может их достать. Учитывая состояние Украины, их можно достать во Львове и даже дальше. Шольц забеспокоился, потому что понял, что посольство США может из Львова переехать в Берлин», — заключил Ростислав Ищенко.

Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Напомним, ранее политолог из Германии Александр Рар рассказал, в какое бешенство привели немецких журналистов ответы российского президента, отказавшегося поддерживать провокационные темы. Владимир Путин в ходе пресс-конференции сосредоточил внимание на вопросах глобальной повестки и не поддался на попытки Запада отвлечь внимание своими претензиями ко внутренней российской повестке.