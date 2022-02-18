Глава ФБР Тэрада назвала передачу россиянина Франчетти Украине угрозой для его безопасности

Решение о передаче россиянина Александра Франчетти Украине создало бы угрозу для его жизни. Об этом заявила Мира Тэрада — глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным.

Россиянин Александр Франчетти обвинялся в том, что он состоял в самообороне Крыма. Как отметила Тэрада, решение о его выдаче Украине, принятое Городским судом Праги, было обжаловано защитой обвиняемого, передает Федеральное агентство новостей.

«Адвокат подал жалобу на решение суда выдать Франчетти Украине. Суд принял это решение, несмотря на все доводы защиты о том, что в случае его передаче украинской стороне его жизни будет угрожать опасность», — заявила она в беседе с ТАСС.

Тэрада также подчеркнула, что в ходе заседания были приобщены отчеты и доклады международных правозащитных организаций о состоянии прав человека на Украине. По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, данные доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека свидетельствуют о том, что лица, подозреваемые в связи с самообороной Крыма, подвергаются внесудебным арестам и пыткам.

Представители Фонда напомнили, что Александр Франчетти был задержан в сентябре 2021 года. Спустя два дня после ареста его взяли под стражу, утверждая, что он якобы может совершить побег. Правозащитники ФБР утверждают, что они видят в деле россиянина признаки политического преследования.