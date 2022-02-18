Журналист Соловьев раскритиковал дипломатические уловки Блинкена по встрече с Лавровым

Известный российский журналист Владимир Соловьев отреагировал на ультиматум госсекретаря США Энтони Блинкена к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Стоит отметить, что глава американского Государственного департамента согласился на встречу с российским коллегой, но при одном условии. Речь идет, в частности, об отказе Москвы от идеи «вторжения» на территорию соседней Украины.

По словам Соловьева, этими давно стухшими дипломатическими фокусами американской стороны уже вряд ли можно кого-то удивить. Сама встреча не является определяющей целью для Кремля.

«Какой практический смысл? Встреча – не самоцель. Опять сам факт беседы нам США пытаются продать как результат? Не времена Горби – Ельцина. Этот фокус больше не проходит», — написал российский журналист в собственном Telegram-канале.

Стоит отметить, что в последнее время из-за искусственного накаливания обстановки вокруг Украины западные государства заметно нарастили дипломатическую активность. Страны Североатлантического альянса пытаются призвать российскую сторону к переговорам для разрядки обстановки. Однако сами проигнорировали требования Москвы по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе.