Мужская сборная России по хоккею впервые в истории второй раз подряд вышла в финал зимних ОИ

Хоккеисты российской сборной впервые в истории сыграют во втором кряду финале зимней Олимпиады.

Победой сборной России в серии буллитов со счетом 2:1 завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира в рамках ОИ-2022. В решающей игре подопечные Алексея Жамнова встретятся с финнами.

Мужская сборная России, являющаяся действующим победителем хоккейного турнира в рамках ОИ, впервые в истории во второй раз вышла в финал зимней Олимпиады. На ОИ-2018 национальная команда обыграла Германию и завоевала золотые медали.