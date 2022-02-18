Политолог Васильев: ситуация вокруг Украины не изменится до окончания Олимпиады в Пекине

Пока зимние Олимпийские игры в Китае не закончатся, кардинальных изменений в обстановке вокруг Украины не предвидится. Соответствующее заявление сделал российский экономист, политолог Владимир Васильев.

По его словам, перед Белым домом стоит важная задача. С одной стороны, как подчеркнул Васильев, Вашингтону нужно урегулировать панику, связанную с «нападением» России на Украину. С другой, США не хотят ударить в грязь лицом, отметил эксперт.

«То есть первая ситуация была: (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден звонил, угрожал вроде бы. Ну, там то ли американцы выдали, то ли это сработало, то ли действительно Россия в какие-то свои собственные игры играет», — раскрыл Васильев правду о том, как США загнали себя в угол из-за Украины.

Именно поэтому Вашингтон пребывает в растерянности и не спешит отказываться от своих заявлений, считает политолог.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют избавиться от Украины в обозримом будущем. Такой точки зрения придерживается политолог Вадим Карасев.