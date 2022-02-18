Мать Анны Щербаковой рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее дочь на ОИ

Российская фигуристка Анна Щербакова сломала коньки на зимних Олимпийских играх в Пекине. Мать спортсменки Юлия Щербакова рассказала, как ее дочь справилась с этой проблемой.

Анна Щербакова была вынуждена кататься в запасной паре, которую подготовили в процессе сборов фигуристов на ОИ-2022 в Красноярске. Об этом Юлия Щербакова рассказала «Звезде».

«Тренировки проходили хорошо, Аня приехала очень хорошо подготовленной, удалось набрать форму, было, к сожалению, недоразумение с коньками, но к этому тоже подготовились, в Красноярске подготовили запасную пару, поэтому паники не было», — отметила она.

Несмотря на все трудности, 17-летняя спортсменка сумела безошибочно выступить в короткой и произвольной программе. Это позволило ей стать Олимпийской чемпионкой в Пекине.