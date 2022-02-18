Ресурсный «пирог». США намерены расширить присутствие в Арктике за счет стран Балтии

Арктика в скором времени может стать эпицентром глобального военного противостояния между Россией и США. Причем конфликт вокруг этого региона может быть куда более ожесточенным, чем ситуация на Украине. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов сообщил, что США пытаются оспорить законные права Москвы в Арктике. По его словам, Вашингтон стремится получить «беспрепятственный доступ» к ресурсам региона и Северному морскому пути.

«США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС», — заявил он в интервью «Российской газете».

По мнению аналитиков, к словам Попова стоит прислушаться. Ведь значимость Арктического региона с его неосвоенными запасами полезных ископаемых и Северным морским путем, который является важным логистическим коридором между Юго-Восточной Азией и Европой, повышается с каждым годом.

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«Арктика вскоре может стать эпицентром глобального военного противостояния. Конфликт вокруг нее обещает быть куда более ожесточенным, чем вокруг той же Украины. Восточная Европа сама по себе США не нужна. Войска НАТО в регионе — не более чем инструмент давления на Россию, шантажа военными рисками на ее западных границах. То ли дело Арктика», — рассуждают авторы статьи.

Обозреватели RuBaltic убеждены, что США не ограничатся одной лишь силовой составляющей, а подстрахуют свой стратегический план «политико-дипломатическим и медийным сопровождением».

На этом фоне страны Прибалтики упорно пытаются «пролезть» в Арктический совет, координирующий международное сотрудничество северных государств в Заполярье. Сейчас в него входят Дания, Исландия, Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада и США.

«У прибалтийских дипломатов в последнее время наблюдается повышенный интерес к Арктическому совету. <…> Практика последних 30 лет показывает, что любая международная площадка, доступ к которой получают прибалты, тут же начинает использоваться ими для антироссийской деятельности», — обратили внимание эксперты.

пресс-служба ОСК /

В пример аналитики привели ситуацию вокруг Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Вместо того, чтобы решать проблемы этой акватории, Эстония, Латвия и Литва продвигают свою повестку: обсуждают Крымский полуостров и «агрессивное поведение» России.

«Нет ни малейшего сомнения, что и Арктический совет нужен Прибалтике, чтобы уничтожить в нем всякое подобие международного сотрудничества и приспособить площадку под нужды “сдерживания” России. В чьих интересах в Европе проводится политика “сдерживания” России? В интересах США», — рассуждают в издании.

Авторы статьи не исключили, что следующим шагом со стороны Балтии станет просьба включить более активное сдерживание РФ в Арктике в обновленную стратегию НАТО. Также Вильнюс, Таллин и Рига могут демонстративно отправить своих военных в Баренцево море на новые военно-морские базы США.