Власти Якутска намерены решить проблему самовыгула лошадей с помощью штрафстоянки

Штрафстоянку для лошадей создадут в Якутске в качестве меры против самовыгула животных. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее в Сети появилось видео с конями, которые целым табуном без присмотра хозяев разгуливали по улицам города. Пользователи заметили, что не только бездомные собаки являются проблемой для местных жителей.

«Действительно, на территории города Якутска есть проблема самовыгула лошадей. На данный момент сотрудники управ округов могут только выдворять лошадей с территории многоквартирных домов», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее зоозащитница Анастасия Юстинова из Ярославля продала квартиру и построила приют для животных. На протяжении долгого времени она ухаживала за старой лошадью по кличке Баккара и не на шутку к ней привязалась.