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Британский дипломат объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО

Ближнее зарубежье
Британский дипломат объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО

Североатлантический Альянс совершил большую ошибку, когда в 2008 году объявил о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО.

Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» заявил британский дипломат Адам Томсон, который с 2014 по 2016 год занимал пост постпреда Великобритании при НАТО.

По словам дипломата, тот факт, что Россия не доверяет Западу не вызывает сомнений и абсолютно понятен, так как Москва в своих стратегических расчетах основывается на военных возможностях Запада.

«Нет сомнения и в том, что эти возможности выглядят пугающими, если смотреть на них из Москвы. Но, как я уже сказал, сама Россия тоже вызывает страх у НАТО, — отметил Томсон. — Если основывать расчеты только на возможностях Москвы и не быть при этом осведомленным о ее намерениях, то НАТО может показаться, что Россия готовится к вторжению на Украину».

По мнению британского дипломата, России и Западу следует меньше бояться друг друга и больше доверять, но в условиях нынешнего кризиса стороны пока что двигаются в прямо противоположном направлении.

Британский дипломат объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО
flickr.com  / CC BY-SA 3.0

НАТО, если смотреть на военный блок изнутри него самого, выглядит хрупким и неэффективным, добавил Томсон.

«НАТО не пытается спровоцировать Россию. Альянс пытается сдержать Россию и защитить себя от России. НАТО хочет, чтобы Украина была дружественной и суверенной, но блок не хочет превращать Украину в "площадку подскока" для атаки на Россию. Нам нужно достичь договоренностей о контроле над вооружениями и вырваться в ходе реального диалога между Россией и НАТО из этого заколдованного круга взаимного страха», — считает дипломат.

При этом Томсон уверен, что Украина никогда не станет полноправным членом Североатлантического Альянса, так как для этого потребовалось бы согласие всех 30 стран, входящих в НАТО на данный момент. А вероятность получения такого единодушного согласия ничтожно мала.

Последний раз, когда расположенные рядом с Россией страны вошли в состав НАТО, был в 2004 году, напомнил бывший британский постпред.

«Мое личное мнение состоит в том, что, заявив на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия "будут членами НАТО", Альянс совершил ошибку. Но, как с горечью указывают украинцы и грузины, спустя 14 лет ни одна из этих стран не получила даже «дорожной карты» на пути к членству», – заключил Томсон.

Британский дипломат объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Напомним, в конце 2021 года Москва потребовала от Североатлантического альянса гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться на восток и не примет в свои ряды граничащие с РФ страны – Грузию, Украину и Молдавию.

Кроме того, МИД России призывал НАТО вернуться в границы 1997 года и убрать свою инфраструктуру, а также ударные вооружения из стран Восточной Европы.

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