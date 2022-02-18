Мощный взрыв прогремел у здания Правительства ДНР в центре Донецка

Рядом со зданием Правительства ДНР в Донецке прогремел взрыв.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, ЧП произошло примерно в 19:00 на парковке в нескольких десятках метров от здания. О пострадавших не сообщается.

«Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», — сообщили власти.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что военнослужащие республики сорвали операцию украинских диверсантов в Донбассе. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины пытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» вблизи Горловки.