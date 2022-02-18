Политолог Мезюхо счел слова главы ДНР об эвакуации попыткой остановить Киев от провокаций

Соединенные Штаты Америки смогли добиться, чтобы Украина перешла к провокационным действиям на линии соприкосновения с ДНР. Об этом заявил председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

США удалось добиться от Украины начала провокаций на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом свидетельствует заявление главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина о начале эвакуации мирного населения, передает телеканал «360» слова Мезюхо.

По словам политолога, Соединенные Штаты Америки смогли найти аргументы, способные надавить на украинского лидера Владимира Зеленского и направить его на путь создания военных провокаций на территории республик Донбасса.

Мезюхо отметил, что власти США выглядят глупо после того, как информация о «российском вторжении» на Украину оказалась недостоверной.

«Поэтому именно Вашингтон сегодня заинтересован в военной провокации на востоке Украины», — заявил Мезюхо.

Политолог считает, что слова Пушилина могут отрезвить украинского главу, и тот откажется от войны. Однако, если власти Украины все же пойдут на провокацию, их ждет жесткий ответ со стороны России, которая не будет в стороне. Сейчас на территории Донбасса очень много граждан РФ.